Kad rudenī dārzā ienākas āboli, tos ne tikai ēdam svaigus, bet arī izmantojam gardu desertu pagatavošanai.
Ģimenē mums ir sava tradīcija – vismaz reizi nedēļā cept ābolmaizi.
Šoruden ābolu netrūkst, tāpēc izmēģinu gan klasiskas, gan nedaudz neparastākas receptes. Viena no tām ir apgrieztā ābolmaize ar karameli, kas sevišķi garšīga vēl silta kopā ar putukrējumu vai vaniļas saldējumu
Sastāvdaļas
- 5–6 vidēji āboli (labāk skābāki, piemēram, antonovka)
- 150 g cukura karameles pagatavošanai
- 50 g sviesta karameles pagatavošanai
- 3 olas
- 150 g cukura
- 120 ml piena vai saldā krējuma
- 100 g izkausēta sviesta
- 250 g miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa sāls
- kanēlis vai vaniļas cukurs pēc garšas
Pagatavošana
Cepamajā formā uz vidējas uguns izkausē 150 g cukura, līdz tas kļūst zeltaini brūns. Pievieno 50 g sviesta, samaisa, lai izveidotos karamele.
Nomizotus ābolus sagriež šķēlēs un cieši kārto uz karameles formas dibenā. Citā bļodā saputo olas ar cukuru, pievieno pienu vai saldo krējumu un izkausētu sviestu. Ieber miltus, sajauktus ar cepamo pulveri, sāli un kanēli/vaniļas cukuru. Mīklu viegli samaisa un lej virs āboliem ar karameli.
Cep 180 grādos 35–40 minūtes, līdz kūka zeltaini brūna. Karstu kūku uzmanīgi apgriež uz šķīvja, lai āboli ar karameli būtu virspusē.
