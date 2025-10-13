Smaržīga cūkgaļas fileja ar pikantu mērcīti būs skaists ēdiens gan ikdienas, gan arī svētku galdā.
Sastāvdaļas
- 500 g cūkgaļas filejas (gaļu pirms gatavošanas paturiet istabas temperatūrā)
- 10-12 timiāna zariņi
- 2 rozmarīna zariņi
- 1 ēdamk. rapšu eļļas
- sāls, melnie pipari pēc garšas
- 2 ēdamk. citronu sulas
- 250 g turku jogurta
- 2 ēdamk. mārrutku
- 1 ēdamk. citronu sulas
- 1 tējk. kaltēta oregano
- 1/4 tējk. maltā koriandra
- sāls, melnie pipari pēc garšas
- svaigi vai cepti dārzeņi pasniegšanai
Pagatavošana
Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 180 grādiem un izklājiet cepeškrāsns pannu ar cepamo papīru. Izkārtojiet uz cepampapīra timiāna un rozmarīna zariņus.
Cūkgaļas fileju ierīvējiet ar eļļu, citrona sulu, sāli un pipariem. Uz sakarsētas sausas pannas strauji apcepiet fileju no katras puses aptuveni 2 minūtes.
Tad lieciet fileju uz cepampannā izkārtotajiem timiāna un rozmarīna zariņiem, dažus timiāna zariņus uzlieciet filejai virsū, iespiežot tos gaļā. Filejas gabalus var aptīt ar diegu, timiāna zariņus pietinot klāt gaļai.
Sagatavotās filejas lieciet cepeškrāsnī uz 20-25 minūtēm. Izņemiet no cepeškrāsns un ietiniet fileju folijā uz ~10 minūtēm, lai gaļa atpūstos.
Pagatavojiet mērci, bļodā samaisot jogurtu, mārrutkus, citrona sulu, oregano, koriandru, sāli un piparus.
Pasniedziet fileju kopā ar iecienītiem dārzeņiem un pagatavoto jogurta-mārrutku mērci.