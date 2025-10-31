Brokoli salīdzina ar sparģeli, jo to gatavo tieši tikpat ātri – novāra sālsūdenī, strauji atdzesē, lai nezaudē savu košo krāsu, un apcep sviestā. Dārzeni izmanto gan zupās, gan salātos, gan sautējumos. Dārzeni izmanto gan zupās, gan salātos, gan sautējumos.
Sastāvdaļas
- 1 l dārzeņu (vistas) buljona
- 2-3 brokoļi (600 g)
- 1 sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- sāls, malti melnie pipari
- saišķis rukolas
- pusglāze rīvēta Čedaras siera
Pagatavošana
Katlā uzkarsē olīveļļu un apcep sasmalcinātu sīpolu un saspiestas ķiploka daiviņas. Pievieno mazās rozetēs sadalītu brokoli un sautē 4-5 minūtes, nepārtraukti maisot. Pielej buljonu, pieber sāli un piparus pēc garšas un uzvāra. Samazina liesmu un vāra kādas 8 minūtes. Zupu ielej blendera traukā, pievieno rukolas lapiņas un sablendē, līdz masa viendabīga.
Zupu pārlej atpakaļ katlā, pievieno rīvētu vai sadrupinātu sieru un uzvāra. Pasniedzot uzkaisa vēl sieru un grauzdiņus.
Var izmantot arī kādu pikantāku vai gluži otrādi – maigāku sieru.
