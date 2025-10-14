Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek at­algots ar veiksmi darbos.

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.

Uguns – vasara, diena, karstums, ener­ģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, daž­kārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitā­te, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komuni­cē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.

14. oktobris – Jan Uguns Pūķis (Zeme) sola fantastisku dienu. Esi atvērts, redzīgs, līdzdarbo­jies! Izbaudi katru mirkli!

15. oktobris – Iņ Uguns Čūska (Uguns) māk atrast interesan­tas apskates vietas, kas ilgi pa­liks atmiņā. Dienas dilemma – kā ģērbties, lai būtu gan ele­ganti, gan sportiski.

16. oktobris – Jan Zemes Zirgs (Uguns) līkumo starp augstām klintīm, ceļi var vest pa galvu reibinošiem serpentīniem ar brīnišķīgiem skatiem uz ieleju. Skats no malas reizēm lieliski palīdz ieraudzīt īsto izvēli.

17. oktobris – Iņ Zemes Kaza (Zeme) kā talantīga mākslinie­ce palīdz radošās zemes lietās. Viņas joma ir dizains, dekorē­šana, kulinārija, tā neskopojas ar praktiski izmantojamiem pa­domiem. Neko negrib palaist vaļā, vari sajusties cieši pieturēts.

18. oktobris – ja nu Jan Metāla Pērtiķis (Metāls) tevi pasaucis uz izpriecu ballīti, esi to godam nopelnījis. Diena, kad labi satik­ties ar īstiem draugiem.

19. oktobris – Iņ Metāla Gailis (Metāls) spēlē uz skaudrām stī­gām. Rudens nenovēršamība, pārdomas par dzīves ritumu, Emocijām bagāta diena.

20. oktobris – Jan Ūdens Suns (Zeme) dara visu vajadzīgo, lai godam sagaidītu ziemu. Instru­menti tiek notīrīti, saeļļoti, ie­ziemoti, rūpīgi nolikti vietā. At­ceries akumulatorus neglabāt aukstumā

