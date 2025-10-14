Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
14. oktobris – Jan Uguns Pūķis (Zeme) sola fantastisku dienu. Esi atvērts, redzīgs, līdzdarbojies! Izbaudi katru mirkli!
15. oktobris – Iņ Uguns Čūska (Uguns) māk atrast interesantas apskates vietas, kas ilgi paliks atmiņā. Dienas dilemma – kā ģērbties, lai būtu gan eleganti, gan sportiski.
16. oktobris – Jan Zemes Zirgs (Uguns) līkumo starp augstām klintīm, ceļi var vest pa galvu reibinošiem serpentīniem ar brīnišķīgiem skatiem uz ieleju. Skats no malas reizēm lieliski palīdz ieraudzīt īsto izvēli.
17. oktobris – Iņ Zemes Kaza (Zeme) kā talantīga māksliniece palīdz radošās zemes lietās. Viņas joma ir dizains, dekorēšana, kulinārija, tā neskopojas ar praktiski izmantojamiem padomiem. Neko negrib palaist vaļā, vari sajusties cieši pieturēts.
18. oktobris – ja nu Jan Metāla Pērtiķis (Metāls) tevi pasaucis uz izpriecu ballīti, esi to godam nopelnījis. Diena, kad labi satikties ar īstiem draugiem.
19. oktobris – Iņ Metāla Gailis (Metāls) spēlē uz skaudrām stīgām. Rudens nenovēršamība, pārdomas par dzīves ritumu, Emocijām bagāta diena.
20. oktobris – Jan Ūdens Suns (Zeme) dara visu vajadzīgo, lai godam sagaidītu ziemu. Instrumenti tiek notīrīti, saeļļoti, ieziemoti, rūpīgi nolikti vietā. Atceries akumulatorus neglabāt aukstumā
