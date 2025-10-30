Šīs nedēļas nogalē, kā ierasts, būs daudz dažādu interesantu notkumu - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
No 30. oktobra līdz 2. novembrim 12–19 Cēsīs, Līgatnes ielā 1, apskatāma lielformāta plakātu izstāde Krītošais akmens – sens Bībeles pravietojums mūsdienīgā veidolā. Izstādes autors – franču mākslinieks Lorāns Grizē. Ieeja bez maksas.
31. oktobrī 19:00 Ķekavas kultūras namā, svinot Barontēva 190. dzimšanas dienu, notiks rātno un nerātno dainu koncerts Mantojums. Koncertā piedalās Daugmales folkloras kopa Dāre un kapela, bērnu deju kolektīvs Zīļuks, VPDK Savieši, Jaunais miltu teātris un citi kolektīvi. Ieeja bez maksas.
31. oktobrī 18–20 Rīgā, Doma laukumā pilsētvides instalācijā Kopā pie Doma norisināsies Šausmu vakars – literāri un vizuāli bagāts pasākums ar stāstiem, noslēpumiem un baisām grāmatām, kur ikvienam būs iespēja iepazīties ar šausmu tematiku literatūrā.
31. oktobrī 18–20.30 Mālpilī vakara pārgājiens ģimenēm un dabas mīļotājiem Esi dabā! Esi Mālpilī!. Satikšanās 17:50 Mālpils kultūras centra pagalmā. Maršruta garums – aptuveni 4 km pa Mālpils centra apkārtnes ceļiem un takām līdz Saules vārtu kalnam. Jāģērbjas laika apstākļiem piemēroti. Pie apģērba jābūt atstarotājam vai jāvelk atstarojošā veste, līdzi jāņem kabatas lukturītis un desiņas, ko uzcept ugunskurā. Dalība bez maksas.
1. novembrī 16:00 Dzērbenes pilī un kapos notiks kapiņu stāstu vakars ar pastaigu.
2. novembrī 11–15 Straupes Zirgu pastā Slow Food Straupe mājražotāju tirdziņš.
2. novembrī 9–17 Āgenskalna tirgū Rīgā norisināsies Ķirbju diena. Tirgus laukums tiks piepildīts ar dažādu krāsu, formu un šķirņu ķirbjiem – gan omulīgiem apaļiem, gan gareniem, gan tādiem, ko vispirms gribas apbrīnot un tikai tad likt katlā.
Dārzniecība Neslinko atvedīs vairāk nekā 20 dažādu šķirņu ķirbjus un aicinās gan nodegustēt un salīdzināt to garšas, gan iegādāties sēklas nākamajam gadam.
Tirgū zemnieki piedāvās, sākot no klasiskajiem ēdamķirbjiem līdz retāk sastopamām šķirnēm, vienlaikus būs iespēja nobaudīt siltu ķirbju zupu, iegādāties marinējumus, īpašas ķirbju garšvielas, arī populārā Pumpkin spice latte maisījumu kafijai, maizi ar ķirbju sēklām un citus labumus. Ieeja bez maksas.
Līdz 16. novembrim Smiltenes novada Gaujienas tautas nama mazajā zālē Vijas Meisteres gleznu izstāde Ar kafijas lāsi kafijas gleznošanas tehnikā.
