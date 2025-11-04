Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
4.11. Lapu diena. Ja sals un sniegs kavējas, norok un liek glabātavās puravus un vē-os kāpostus. Aplaista telpaugus. Sēj ziemāju labības.
5.11. (līdz pusdienai). Augļu diena. Ieziemo augļukokus un pierok neiestādītos stādus. Ja iespējams, apstrādā augļukoku stumbrus ar kaļķiem. Apgriež un sagatavo zie-mai vīnogulājus. Skābē kāpostus, gatavo sukādes un ievārījumus, konservē.
5. (no pusdienas)–6.11. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Lapu grābšanai, siltumnīcu izvākšanai, darbarīku un cita dārzkopības inventāra sakārtošanai labas arī šīs dienas. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus.
8. (no pēcpusdienas)–10.11. (līdz pēcpusdienai). Ziedu dienas. Stāda tulpes un citas pavasara sīpolpuķes. Apgriež ziemcietes, sagatavo ziemošanai rozes un citus sala neizturīgos kociņus un krūmus. Pierok un piesedz ziemciešu un dekoratīvo augu stādus, kuriem nav atrasta īstā vieta. Griež klūgas pinumiem.
10. (no pēcpusdienas)–11.11. Lapu dienas. Neapkurināmās siltumnīcās var iesēt salātus un dilles pavasarim. Ja augsne nav sasalusi, stāda ziemas sīpolus lokiem. Laista telpaugus un, ja nepieciešams, arī ilggadīgos augus dārzā
