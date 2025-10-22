Kā zināms, daļu vitamīnu sintezē mūsu organisms, bet lielāko daļu uzņemam ar uzturu. Tāpēc arī tik svarīgi savā ikdienā lietot sabalansētu un daudzveidīgu uzturu, kurā būtu pietiekami vitamīnu un minerālvielu. Tomēr jāatzīst, ka diez ko labi tas cilvēkiem neizdodas. Kaut vai tik labi zināmās un ieteiktās piecas porcijas svaigu dārzeņu. Kurš gan šo normu izpilda?!

Patiešām, rekomendācijas ir viens, bet realitātē visus labos ieteikumus nemaz nav iespējams izpildīt. Pat ja cilvēks dzīvotu kā pēc grāmatas un izpildītu visas rekomendācijas un norādījumus, nav garantijas, ka viss nepieciešamais tāpat ies labumā jeb, citiem vārdiem sakot, visas labās vielas tiešām uzsūksies un sintezēsies tavā organismā. Turklāt nav tā, ka varam noteikt konkrēti, kuram orgānam kurš vitamīns nepieciešams, kurš konkrēti ir jāuzņem tieši tev. 

Vitamīnu uzņemšana un sintēze organismā ir ļoti sarežģīts process. Tāpēc ir svarīgi pēc padoma jautāt speciālistiem – ārstiem, farmaceitiem. Tomēr svarīgi ir arī zināt, kurā virzienā vispār skatīties. Stiprai imunitātei nepieciešamie vitamīni 

Vitamīns D

Par D vitamīna trūkumu un tā nepieciešamību runāts tik daudz, ka dažbrīd var šķist – vai tiešām tas ir tik traki? Ja vēl pirms gadiem par to, vai tiešām nepieciešams lietot papildus D vitamīnu visu cauru gadu, bija diskusijas, tad tagad jau retais vairs diskutē par to, ka D vitamīns papildus jālieto ne tikai rudens un ziemas sezonā, kad saulītes maz, bet arī vasarā.  

