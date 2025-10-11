Vajadzīgo garšas niansi receptē piešķir stipra kafija un tumšais rums. Jāielāgo, ka šokolādes tortes, arī šo, nedrīkst pārturēt cepeškrāsnī, tad tās kļūst sausas.
Sastāvdaļas
Mīklai
- 275g kviešu miltu
- 100 g kakao
- 350 g brūnā cukura
- 150 g mīksta sviesta
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- 1 tējkarote dzeramās sodas
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
- 3 lielas olas
- 250 ml piena
- 2 ēdamkarotes ļoti stipras kafijas
- 1 ēdamkarote tumšā ruma
Krēmam:
- 120 g rūgtās šokolādes
- 180 g mīksta sviesta
- 3 tējkarotes šķīstošās kafijas (izšķīdi nātas 1 ēdamkarotē karsta ūdens)
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
- 300 g pūdercukura
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 oC. Ietauko kūku veidni (Ø 23 cm) un ieklāj cepampapīru.Miltus samaisa ar kakao, cepamo pulveri un dzeramo sodu. Lielā bļodā sviestu, cukuru un vaniļas ekstraktu sakuļ krēmīgās putās. Pa vienai iemaisa olas.
Bļodiņā sakuļ pienu, kafiju un rumu. Mīklai pa porcijai pamīšus pievieno miltu un piena maisījumu. Pēc tam mīklu iepilda veidnē un cep cepeškrāsnī 40–45 minūtes, līdz virsiņa zeltaini brūna un mīkla nelīp pie tajā iedurta koka irbulīša. Atdzesē veidnē 10 minūtes, tad izgāž uz režģa un atdzesē vēl stundu.
Gatavo krēmu: šokolādi izkausē karsta ūdens peldē. Noceļ no uguns un atdzesē. Sviestu sakuļ gaišās, krēmīgās putās. Pievieno kafiju, vaniļu un kausēto šokolādi un sakuļ. Iemaisa pūdercukuru un sakuļ gludā krēmā.
Biskvītu pārgriež divās ripās. Vienu pārziež ar trešdaļu krēma un virsū uzliek otru biskvīta ripu. Kūkas malas un virsu pārziež ar atlikušo krēmu.
