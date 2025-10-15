Manuprāt, ābols ir perfekts savā būtībā. Šķirņu ir nebeidzami daudz, lai izdabātu dažādām gaumēm.
Ābolu tekstūra un garša ir tik daudzveidīga, lai tie iederētos par sastāvdaļu neskaitāmi daudzās ēdienu receptēs. Viens no maniem mīļākajiem našķiem jau kopš bērnības ir šķēlītēs sagriezti un izžāvēt āboli, un brīnišķīga ir arī žāvētu ābolu miziņu tēja.
Patiesībā ābols ir tieši tik pilnīgs, lai to vienkārši nograuztu svaigu. Tomēr ābola vislabākie draugi, man šķiet, ir kanēlis un cukurs. Šo garšu kombinācija ir neatvairāma un paver durvis uz ābolu saldēdienu pasauli. Šajā receptē sastāvdaļas nesveru un nemēru, viss izmantojams uz aci un pēc sajūtām.
Sastāvdaļas
āboli, saldēta kārtainā rauga mīkla, ola, kanēlis, cukurs, sviests, kartupeļu ciete, drupināti zemesrieksti
Gatavošana
Saldētas mīklas plāksnes 20 minūtes atlaidina istabas temperatūrā.
Ābolus nomizo, izgriež serdes un sagriež tos mazos gabaliņos. Āboliem pievieno cukuru, kanēli, nedaudz sāls, pāris šķipsnu kartupeļu cietes un pierīvē mazliet sasaluša sviesta. Visu sajauc.
Mīklas plāksnes malas apziež ar sakultu olu, vidū liek ābolu masu. Klāj pa virsu otru mīklas plāksni un ar dakšiņu saspaida maliņas, lai sastiprinātu abas plāksnes kopā. Ar asu nazi veic nelielus iegriezumus virsējā mīklas plāksnē.
Rauša virspusi pārsmērē ar olu un pārkaisa ar drupinātiem zemesriekstiem.
Cep cepeškrāsnī 190 grādos 18–20 minūtes.
