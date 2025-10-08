Sēnēm ir plašs lietojums kulinārijā - var vārīt zupu, tās var cept, iekļaut sautējumos, kaltēt un marinēt. No sēnēm var pagatavot gan ātru vakariņu maltīti, gan iekļaut tās svētku mielastā.
“Ēdienu pagatavošanai var izmantot ne vien mežā savāktās, bet arī kultivētās sēnes. Agrāk lielveikalos varēja iegādāties tikai šampinjonus, toties patlaban piedāvājumā ir arī austersēnes, portobello, šitake, eringi jeb viltus baravika, enoki sēnītes – čemurā augošas, līdzinās celmenītēm,” skaidro uzņēmuma Gemoss šefpavāre un zīmola Just Nature vēstnese Ina Poliščenko.
“Šīs kultivētās sēnes ēdienos var miksēt ar meža sēnēm.”
Lai lētāku sēni padarītu izsmalcinātāku, šefpavāre iesaka tām pievienot sviestu ar trifelēm, trifeļu eļļu vai pulveri. Savukārt, lai sēnes varētu uzglabāt ilgāk, tās vispirms apcep uz sausas pannas, lai iztvaiko liekais ūdens, tad apcep sviestā un garšvielās.
“Apceptas tās uzglabā ledusskapī – būs lieliska bāze mērcēm un sacepumiem,” iesaka šefpavāre. “Sēnes var arī kaltēt un saberzt pulverī – tad tās varēs ilgi uzglabāt.”
Sēņu krēmzupa ar sviesta pupiņām, Indijas riekstiem un pesto
Sastāvdaļas
- 200 g gaileņu
- 200 g portobello sēņu
- 200 g austersēņu
- 3 kartupeļi
- 1 sīpols
- 3 ķiploka daiviņas
- 1 litrs buljona
- 500 ml saldā krējuma
- eļļa cepšanai
- sāls, pipari
- Zaļumu pesto:
- 150 ml rapšu eļļas
- 50 g cietā siera
- 1 sauja grauzdētu Indijas riekstu
- neliels saišķītis pētersīļu
- neliels saišķītis diļļu
- citronu sula pēc garšas
- sāls
- Piedevas:
- sviesta pupiņas
- eļļa cepšanai
- sāls
Pagatavošana
Sēnes nomazgā un sagriež. Kartupeļus nomizo un sagriež kubiņos, sīpolus un ķiplokus notīra un sagriež neregulāros gabalos. Sēnes liek sausā katlā un karsē, lai iztvaiko ūdens, tad pievieno eļļu un apcep.
Pannā uzkarsētā eļļā apcep sīpolus un ķiplokus, pievieno kartupeļus un apcep, pēc tam visu pievieno sēnēm. Pielej buljonu un vāra, līdz sastāvdaļas mīkstas. Nobeigumā pievieno saldo krējumu, garšvielas un sablendē.
Pagatavo pesto. Vispirms piestā saberž riekstus, tad pievieno sasmalcinātus zaļumus un saberž, pēc tam pieliek sarīvētu cieto sieru, citronu sulu un sāli. Pesto biezumu regulē, pēc vēlēšanās pievienojot eļļu.
Sviesta pupiņām apgriež galus, sagriež trīs daļās, uzbārsta sāli un apcep uz pannas sviestā. Apceptās pupiņas iemaisa pesto.
Pasniedzot zupu, vidiņā liek pesto ar pupiņām. Būs gan dekors, gan bagātīgāka garša.
