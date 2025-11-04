Paprika ir viena no populārākajām dārzeņu kultūrām, ko izmanto visā pasaulē. Sarkanajai paprikai ir vissaldākā garša, dzeltenajai vidēji salda, bet zaļajai paprikai neitrālāka garša ar nelielu rūgtumiņu.
Sastāvdaļas
- 400 g konservētu balto pupiņu
- 1 sarkanais sīpols
- 1 sarkanā paprika
- 4 tomāti
- 125 g spinātu
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- 2 ēdamkarotes citrona sulas
- 1,5 tējkarotes cukura
- sāls, melnie pipari
Pagatavošana
Sīpolu sagriež plānās ripiņās, iztīrītu papriku gabaliņos. Tomātus sagriež daiviņās. Spinātus saplucina.
Lielā bļodā samaisa pupiņas, sīpolu, papriku, tomātus un spinātus. Mērcei bļodiņā sakuļ olīveļļu, citrona sulu un cukuru, gatavo mērci pārlej salātiem un rūpīgi samaisa. Pieber sāli un piparus. Salātus liek bļodiņās un pasniedz.
Der zināt!
- Paprika ir ļoti veselīgs dārzenis. To lietojot uzturā, organismu var bagātināt ar dažādiem vitamīniem un minerālvielām. Paprika ir īpaši bagāta ar C vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu un uzlabo ādas veselību.
- Sarkanā paprika ir bagāta ar beta-karotīnu (A vitamīns), tas darbojas kā spēcīgs antioksidants, jo aizsargā šūnas no bojājumiem.
- Paprikā ir maz kaloriju (20–30 kcal 100 gramos), tāpēc šis dārzenis ir lieliska izvēle, ja domājat par veselīgu svaru. Īpaši bagāts ar šķiedrvielām, kas uzlabo gremošanu.
- Šie dārzeņi bagāti arī ar magniju, kas atbalsta muskuļu un nervu sistēmas darbību, un tikpat svarīgo kāliju, kas svarīgs sirds veselībai.
- Ar savām patīkamajām garšas niansēm ir lielisks sabiedrotais dažādos ēdienos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem