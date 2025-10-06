Šī lielā oga priecē ne vien ar košo krāsu un dekoratīvo izskatu, bet arī iespēju pagatavot daudzveidīgus ēdienus. Ķirbjus var pildīt un cept, no tiem sanāk gardas krēmzupas, arī deserti.
Tie ir bagāti ar vitamīniem un šķiedrvielām, kas svarīgi, ievērojot veselīga uztura principus.
Ķirbju šķirnes atšķiras pēc garšas, tekstūras un ūdens daudzuma, tāpēc cepšanai, zupām un salātiem piemērotas atšķirīgas šķirnes. Piemēram, salātiem labāk izvēlēties tos, kam ir stingrs mīkstums un viegli saldena garša. Tādi ir sviesta, Hokaido un spageti ķirbji.
Zupām der ķirbji ar maigu, krēmīgu konsistenci, ko viegli sablendēt. Krēmzupām var izvēlēties muskata ķirbi, tas ir ļoti aromātisks, viegli saldeni pikants, arī sviesta ķirbi vai jaunu, ne pārāk lielu parasto dārza ķirbi.
Cepšanai – krāsnī, sacepumos, pildīšanai – piemēroti ķirbji ar saldu, biezu mīkstumu, kas cepoties nekļūst par putru. Gan cepšanai šķēlēs, gan pildīšanai der muskata, sviesta un Hokaido ķirbji.
Salāti ar ķirbi, rukolu un sieru
- 400 g cepta ķirbja
- 1 sauja rukolas (vai spinātu)
- 100 g fetas siera
- 1 sauja apgrauzdētu valriekstu
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- 1 ēdamkarote balzametiķa
- 1 tējkarote medus
- sāls, pipari
Ķirbi sagriež gabaliņos, apslaka ar olīveļļu, cep cepeškrāsnī 200 oC aptuveni 20 minūtes, līdz mīksts un viegli karamelizējies.
Rukolu liek bļodā, pievieno cepto ķirbi, drupinātu sieru un apgrauzdētus valriekstus. Mērcei sajauc olīveļļu, balzametiķi un medu. Mērci pārlej salātiem. Pasniedz siltus.
Pikantā ķirbju un čili zupa
- 1 kg nomizota un gabaliņos sagriezta ķirbja
- 1 gabaliņos sagriezts kartupelis
- 1 plānās ripiņās sagriezta sarkanā čili pāksts
- 2 plānās šķēlītēs sagrieztas ķiploka daiviņas
- 1 liels sakapāts sīpols
- 60 g sviesta
- 90 ml bezpiedevu jogurta
- 1,25 l dārzeņu buljona
- 1 laima sula
- 1 ēdamkarote romiešu ķimeņu
- 2 tējkarotes koriandra sēklu
- 1 tējkarote sarkanā čili pārslu
- 1 tējkarote maltas dūmotas paprikas
- malti melnie pipari
- sāls
Zupas katlā uz mērenas uguns izkausē sviestu. Liek sīpolus un ķiplokus un sautē 3–4 minūtes, līdz tie kļūst mīksti. Pievieno ķirbjus, kartupeļus un čili. Sautē aptuveni 5 minūtes, līdz ķirbju gabaliņiem malas kļūst zeltainas.
Pannā ieber koriandra sēklas un romiešu ķimenes, maisot grauzdē divas minūtes, līdz garšvielas sāk smaržot. Tad garšvielas ieber miezerī un saberž.
Saberztās garšvielas, čili pārslas un dūmoto papriku iemaisa ķirbjos un uz lēnas uguns karsē 1–2 minūtes. Pielej buljonu, uzliek vāku un uz lēnas uguns vāra aptuveni 20 minūtes, līdz ķirbji mīksti.
Zupu sablendē un tajā iemaisa laima sulu. Pieber sāli un piparus, ja vēlas paspilgtināt garšu – vēl nedaudz čili pārslu. Uzkarsē. Pasniedzot uzliek jogurta piciņas.
Cepts pildītais ķirbis
- 1 mazs apaļš ķirbis (1–1,5 kg)
- 1 glāze vārītu rīsu (vai kuskusa, vai kvinojas pēc izvēles)
- 200 g maltās gaļas (vai sēņu, vai lēcu pēc izvēles)
- 1 burkāns
- 1 sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 100 g rīvēta siera
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- sauja pētersīļu
- timiāns
- sāls, pipari
Ķirbim nogriež augšdaļu ar kātiņu un izgrebj sēklas. Iekšpusi nedaudz apslaka ar eļļu, apkaisa ar sāli un pipariem. Sīpolu un ķiploka daiviņas sagriež, apcep eļļā, pievieno sarīvētu burkānu, malto gaļu un cep, līdz viss viegli apbrūninājies. Pieliek vārītus rīsus, piparus, sāli, timiānu un samaisa.
Pildījumu liek ķirbī, pārkaisa ar rīvētu sieru, uzliek nogriezto ķirbja augšdaļu – vāciņu. Sapildīto ķirbi liek cepamtraukā, pārlej nedaudz ūdens, lai cepoties nepiedeg. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 60–70 minūtes, līdz ķirbis mīksts. Pasniedzot pārkaisa sasmalcinātus pētersīļus.
