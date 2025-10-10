Āboli man vislabāk garšo svaigi. Tomēr rudeņos tāpat kā kārojas košu ķirbju zupu, gribas arī kādu ābolkūciņu.
Šoruden man patīk cept saldas un sāļas tartes jeb pīrāgus ar smilšu mīklas pamatni. Tāpēc ābolu laikā pagatavoju ābolu tarti.
Sastāvdaļas
Mīklai:
- 200 g miltu
- 110 g auksta sviesta
- 1 ēdamkarote pūdercukura
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- šķipsniņa sāls
- 1 ola
Pildījumam:
- 3–4 mazi āboli
- 3 olu dzeltenumi
- 3–5 ēdamkarotes cukura
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- 0,5–1 tējkarote kanēļa
- biezpiens (pēc izvēles)
- 200 ml saldā krējuma
Pagatavošana
Gatavo mīklu. Miltus sajauc ar pūdercukuru, vaniļas cukuru, sāli un pievieno auksta sviesta gabaliņus. Visu saberž – veidosies tādas kā drumstalas. Tad pievieno sakultu olu. Ja ola ir liela, sākumā pielej pusīti un skatās, vai vajag pievienot atlikušo. Ja mīkla ir par ķepīgu, var pielikt vēl drusku miltus.
Samīca viendabīgā masā. Saveļ bumbā un liek ledusskapī vismaz uz pusstundu.
Kad mīkla pastāvējusi aukstumā, to izrullē un ieklāj ietaukotā apaļajā cepamtraukā, veidojot maliņas uz augšu. Cepu 20 cm diametra kūkas veidnē. Sakarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem.
Lai mīkla ļoti neuzpūstos, pirms likšanas cepeškrāsnī to sadursta ar dakšiņu.
Var arī apklāt ar cepampapīru un uzbērt zirņus. Cep 15 minūtes.
Pildījumam nomizo ābolus, sagriež šķēlītēs. Samaisa vai saputo visas pildījuma sastāvdaļas. Kad mīklas pamatne apcepusies, tajā kārto ābolu šķēlītes, uzlej pildījumu un liek cepties uz aptuveni 40 minūtēm.
Ja cepamtraukam ir noņemama apakša, jāraugās, lai mīklā nav caurumu vai tā neaizlīst garām malām, citādi pildījums pa apakšu var izlīt un piedegt. Mīklai var pievienot nedaudz citrona miziņas.
