Šīs saldās kūciņas Zviedrijā ir ļoti populāras. Mīklai nepieciešams ļoti daudz cukura, bet maz miltu. Tās mazliet atgādina braunijus, taču ir mīkstākas un biezākas.
Sastāvdaļas 9 kūciņām
- 275 g cukura
- 50 g kviešu miltu
- 2 olas
- šķipsniņa sāls
- 4 ēdamkarotes kakao pulvera
- 125 g kausēta sviesta + ieziešanai
- pūdercukurs pārkaisīšanai
- dzērvenes rotāšanai
- putukrējums pasniegšanai (ja vēlas)
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 oC. Deviņas kēksu veidnītes ar viļņotām malām viegli ieziež ar sviestu. Lielā bļodā sakuļ olas ar cukuru, pēc tam pakāpeniski iekuļ miltus un sāli.
Sviestā iemaisa kakao pulveri, pēc tam sviestu uzmanīgi iemaisa pārējā mīklā.
Mīklu pilda veidnītēs un cep cepeškrāsnī 15–20 minūtes, līdz virsiņa viegli kraukšķīga, bet kūciņas vidū iedurts koka irbulītis mazliet lipīgs. Izņem no krāsns un atdzesē.
Pārkaisa ar pūdercukuru, izrotā ar dzērvenēm un, ja vēlas, pasniedz ar šokolādes gabalīnu, putukrējumu vai vaniļas saldējumu.
