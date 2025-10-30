Saņēmu dāvanā banānkoku. Kā šo augu kopt, lai tas neiznīktu? Ar ko mēslot, kā laistīt, kādā vietā un temperatūrā turēt – saulē vai ēnā? Jautā Ilga Kandavā. Konsultē Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne. 

Banānu audzēšanas vēsture aizsākusies tūkstošiem gadu senā pagātnē, taču tikai nesen tie kļuvuši populāri kā telpaugi. Banānkoks piešķir mājas interjeram eksotisku noskaņu un, ievērojot dažus padomus, ir viegli kopjams.

Banānkoki (Musa) ir banānu dzimtas (Musaceae) ģints, kurā ietilpst vairāk nekā 70 dažādu sugu, no kurām visas sastopamas tropu līdz subtropu joslas reģionos. Tie ir daudzgadīgi, ātri augoši lakstaugi, nevis koki, kā tos parasti dēvē, un var sasniegt pat 12 metru augstumu.

Audzēšanai telpās svarīgi izvēlēties kompaktas sugas un šķirnes.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē