Pavasarī iegādājos montbrēciju sīpolus. Puķes skaisti ziedēja. Nevaru saprast, vai sīpoli rudenī jānorok. Vai tie pa ziemu neaizies bojā? Kur uzglabāt sīpolus? Jautā Rudīte  Valmierā. Konsultē stādaudzētavas "Puķu loki" saimniece Sanita Reinberga.

Montbrēcijas (Crocosmia) ir vienas no krāšņākajām vasaras sīpolpuķēm, kas priecē ar ugunīgi oranžiem, dzelteniem vai sarkaniem ziediem. Montbrēciju izcelsmes vieta ir Dienvidāfrika, kur šie augi aug saulainās pļavās un kalnu nogāzēs.

Montbrēciju sīpolu ziemcietība lielākoties atkarīga gan no šķirnes, gan ziemošanas apstākļiem. Maigās ziemās un siltākos Latvijas piejūras reģionos izturīgākās šķirnes var veiksmīgi pārziemot dobē, ja tās piesedz ar mulču, piemēram, kūdru vai sausām lapām.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē