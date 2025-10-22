Šī ir viena no uzņēmuma "Gemoss" šefpavāres un zīmola 'Just Nature' vēstneses Inas Poliščenko sēņu ēdienu receptēm.
Sastāvdaļas
- 200 g marinētu šampinjonu
- 200 g vārītas vistas gaļas
- 2 vārītas olas
- 1 marinēts gurķis
- 1 ēdamkarote skābā krējuma
- 1 ēdamkarote majonēzes
- sāls, pipari
Pagatavošana
Vistas gaļu, marinēto gurķi un olas sagriež kubiņos, marinētās sēnes šķēlītēs. Visu sajauc. Pievieno mērci, kas pagatavota no krējuma, majonēzes, pipariem un sāls, un visu samaisa.
