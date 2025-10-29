Oktobris, senatnē dēvēts par veļu mēnesi, latviešu tradicionālajā kultūrā ir ļoti zīmīgs – tas ir veļu laiks, kas ilgst no rudens saulgriežiem Miķeļiem līdz Mārtiņiem.
Šajā laikā cilvēki atcerējās savu dzimtu un mirušos tuviniekus un ticēja, ka mirušo tuvinieku dvēseles nāk ciemos pie dzīvajiem, apskata to mājas, laukus un dod tiem svētību. Mirušās dvēseles tika cienātas ar īpašiem ēdieniem.
Pēc Simjūda dienas (28. oktobrī), kas dažviet bija pēdējā veļu laika diena, sāka gatavoties Mārtiņiem un Ziemassvētkiem.
Lai izzinātu veļu laika tradīcijas, šajā nedēļā var apmeklēt vairākus pasākumus:
29. oktobrī 19:00 Katlakalna tautas namā Veļu vakars kopā ar folkloras kopu Rāmupe. Līdzi jāņem mazs cienasts.
30. oktobrī 19:00 Mālpils muižas klētī Veļu laika daudzinājums ar Mālpils folkloras kopu Mālis.
31. oktobrī 18:00 Smēdes namāVeļu vakars kopā ar kapelu Drabešu muižas muzikanti.
Līdz 7. novembrim katru dienu 17–21 Cesvaines staļļu manēžā apskatāma vides instalācija Veļu klēts. Tā radīta kā simboliska piemiņas un pārdomu vieta, aicinot ikvienu apstāties, ieklausīties un sajust saikni ar savām saknēm.
