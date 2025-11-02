Pampu zāle saaugusi kupla, vai to pirms sala ir jāpiesedz? Jautā Marta K.

Pampu zāle ir vien no populārākajām graudzālēm, ko audzē atsevišķos puduros. Tas ir lielisks soliteraugs, ko parasti stāda ūdens tuvumā. Savvaļā aug Dienvidamerikā. Viduseiropā šo siltumprasīgo augu pirms ziemas rūpīgi piesedz, bet pie mums audzēt pampuzāli ir visai riskanti.

Mūsu klimatā dārzos visbiežāk audzē vienu no sugām vai šīs sugas šķirnēm, piemēram, ‘Rosea’ – Zelo pampuzāli (Cortaderia selloana), jo tā ir izturīgāka un labvēlīgās vasarās paspēj arī uzziedēt.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē