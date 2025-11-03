Vai Darba likums nenosaka minimālo laika periodu, kas darba devējam jāievēro, izsniedzot darbiniekiem darba grafiku? Darbinieki neko nevar saplānot, jo nezina līdz pēdējam, kad viņiem būs brīvas dienas, bet kad būs jāstrādā. Kā šo jautājumu risināt? Jautā Maija G.

Darba devēja pienākums

Ja darbiniekam nolīgts maiņu darbs (nodrošina nepārtrauktu darba procesu 24 stundu periodā 3 maiņas pa 8 stundām), 

darba devējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus ar maiņu grafikiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā, 

klāsta Valsts darba inspekcijas pārstāve Dace Stivriņa.

Bet summētā darba laika organizācijas gadījumā (nepieciešams pārsniegt normālo dienas – 8 stundas vai nedēļas – 40 stundas darba laiku), darba devējam ir pienākums par to rakstveidā informēt darbinieku, norādot pārskata perioda ilgumu, kā arī laikus iepazīstināt darbinieku ar darba grafiku. 

 

