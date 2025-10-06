Vai vīrietis drīkst pa ielām staigāt bez krekla, tikai peldbiksēs un šādā skatā pārvietoties ar sabiedrisko transportu? Vai tas nav kādu normu pārkāpums? Jautā Ludmila Rīgā.
Rīgas pašvaldības policijā informē, ka normatīvajā regulējumā nav noteiktas precīzas prasības attiecībā uz apģērba izvēli publiskā vietā. Arī sauļoties Rīgas centrā vai Rīgas parkos nav aizliegts. Tomēr jāatceras, ka publiskās vietās nedrīkst atkailināt dzimumorgānus.
Apģērba daudzums vai garums nav noteikts arī Rīgas sabiedriskā transporta kārtības noteikumos, taču, ja iedzīvotājiem šķiet, ka parkā, sabiedriskajā transportā vai jebkurā citā publiskā vietā kāda persona ir pārlieku atkailinājusies, ieteicams sazināties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības policiju – tā ieradīsies notikuma vietā un izvērtēs situāciju.
