Šosezon dārzos lielākoties nav ābolu gads, tādēļ jāpiedomā, kā saglabāt esošo ražu.
Ābolus vislabāk uzglabāt vēsā, tumšā un mitrā vietā, kur gaisa temperatūra ir 2–4 °C un gaisa mitrums 85–90%. Raža jānovāc sausā laikā, augļus ņemot uzmanīgi, lai nesabojātu tiem mizu, jo pat neliels ievainojums var būt iemesls, ka augļi ātrāk bojājas.
Glabāšanai neder bojāti vai iedauzīti āboli – tos vajadzētu apēst uzreiz vai izmantot pārstrādei.
Visērtāk augļus likt koka kastēs vai kartona kārbās vienā vai vairākās kārtās, starp tām ieklājot papīru.
Īpaši vērtīgos augļus var ietīt katru atsevišķi papīra gabaliņā, lai novērstu bojājuma izplatīšanos.
Jāņem vērā, ka ābolus nevajadzētu glabāt kopā ar kartupeļiem, jo tie izdala mitrumu un gāzes, kas var paātrināt augļu bojāšanos.
