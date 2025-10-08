Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šī vasara mūs nelutināja ar siltu un saulainu laiku, tāpēc izmantojām katru iespēju, lai paviesotos kādā skaistā ziedošā dārzā. Šīs nedēļas žurnālā dodamies uz Valdemārpili pie daiļdārza īpašnieces un zemeņu audzētājas Gintas Auziņas.
Vēl jaunākajā numurā:
- Laiks stādīt krūmrozes
- Kāpareizi uzglabāt sēklas
- Padomi, lai ķirši ziemā neizsaltu
- Pensija mazāka par arodatlīdzību. Vai tā var būt?
- Vai var sodīt par aplokšņu algas saņemšanu?
- Maizes krāsns pašu spēkiem
- Senās un mūsdienu pirts pamatprincipi
- Ābolu laika receptes! Gatavo "Praktiskais Latvietis" komanda
- Ko pagatavot no meža un kultivētajām sēnēm - 6 receptes
- Kura sega labāka
- Mājās ierodas otrs kaķis! Kā palīdzēt kaķiem sarast ?
- Kā apgriezt kaķim nagus
- Kas jāzina par anestēziju
