Pat pavisam neliels acī iekļuvis svešķermenis var izraisīt nepatīkamas sajūtas: graušanu, spēcīgu asarošanu, iekaisumu, dažkārt pat acs un redzes bojājumu. Par to, kā rīkoties šādā situācijā un kāpēc tik svarīgi sargāt acis, stāsta SIA "Cēsu klīnika" ārsts oftalmologs Dāvis Raščevskis.

Svešķermeņi acīs nejauši var iekļūt dažādos veidos, pat veicot ierastus sadzīves darbus. Piemēram, uzkopjot māju, acīs var nokļūt putekļi, darbojoties dārzā, augu daļiņas, smiltis vai augsnes gabaliņi, skaldot malku, var iedurties skaida, saplīstot kādam traukam virtuvē – sīkas stikla lauskas. 

“Nereti acīs nokļūst arī metāla skaidas. Cilvēki mājās veic metālapstrādi jeb tautas valodā strādā ar fleksi, kaut ko slīpē, izmanto metāla drāšu birsti, urbj metālā, neizmantojot aizsargbrilles,” par izplatītu situāciju stāsta oftalmologs. “Bieži metāls ir karsts. Iekļūstot acī, skaida piedeg pie acs priekšējās caurspīdīgās daļas jeb radzenes, kur tā jau pāris stundu laikā sāk rūsēt.”

