Lai pareizi izzāģētu ābeļu lielos skeletzarus, ir vērts atcerēties pareizu darbu secību un izpildi. 

Vai nepieciešams apzāģēt visus skeletzarus vienā paņēmienā?

Veciem augļu kokiem, jo sevišķi ābelēm, ir jaukta tipa vainagi, kur parasti nav izteikta vadzara, bet ir kombinēti skeletzari, kas vērsti uz dažādām debespusēm. Pēc ilgstoša nekopšanas perioda izzāģējot visus skeletzarus, kokam tiek radīts pārlieku liels stress. Pats esmu pieļāvis šādu kļūdu. Sēklaudži to spēj pārdzīvot, bet šķirnes – ne. 

Visus skeletzarus vienā paņēmienā izzāģēt nedrīkst!

Kā novērtēt, kurus skeletzarus izzāģēt, bet kurus – atstāt?Katrs gadījums būs individuāls, bet ir vairākas lietas, kas palīdzēs ar šo uzdevumu tikt galā.

  • Vispirms jāizskaita, cik skeletzaru ir. Vai tie ir trīs, pieci, septiņi vai cits skaitlis. Jo vairāk skeletzaru, jo pakāpeniskāk jāveic darbs. No trīs skeletzariem vienā paņēmienā varētu izzāģēt vienu, no četriem divus, no pieciem līdz sešiem divus, no septiņiem līdz astoņiem trīs. Noteikti vajadzētu sākt ar centrālajiem, jo to izzāģēšana ļoti būtiski izmainīs gaismas apstākļus vainaga centrā. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē