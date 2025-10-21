Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
21. oktobris – Iņ Ūdens Cūka (Ūdens) vai nu ir visu izdarījusi, vai arī nav, siltā segā ietinusies un biezu grāmatu paņēmusi, tā šodien nolemj slinkot un nekā nedarīt. Tējas krūze blakus un ābolkūka arī.
22. oktobris – Jan Koka Žurka (Ūdens) sāk jaunu darba cēlienu. Gaisā virmo idejas, plāni vēl gaistoši, bet nāss sajūt, ka taps, ka cels, ka būs gan.
23. oktobris – Iņ Koka Vērsis (Zeme) ar plikām idejām nevar izdzīvot. Ja kaut kas jau nolemts, taisīs aprēķinus un domās, kā tos jaunos darbus labāk paveikt. Radoša, stratēģijām bagāta diena.
24. oktobris – Jan Uguns Tīģeris (Koks) apziņo pasauli par ikvienu mazo uzvaru. No maza piliena veidojas jūra. Lepojies ar to, kas jau paveikts, izzini vairāk, mācies, mēģini vēlreiz!
25. oktobris – Iņ Uguns Trusis (Koks) ne jau tikai ar darbiem lepojas. Sakari un draudzība galvenais trumpis. Lai darītu lietas, vajag zinošus draugus, kas paplašina redzesloku.
26. oktobris – Jan Zemes Pūķis (Zeme) atraisa fantāzijas lidojumu ikvienam, kas klausās tā grandiozos projektus. Celies spārnos, trauc pāri iespēju robežām savos sapņos.
27. oktobris – Iņ Zemes Čūska (Uguns) ašā gaitā šodien paveic triju dienu darbus. Neatliek neko uz vēlāku, spēka un jaudas viņai daudz, arī stratēģija darbojas izcili.
