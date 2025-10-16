"Patlaban vajadzētu no siltumnīcas visu vākt ārā. Tad kaitēkļiem un slimību ierosinātājiem būs mazāk iespēju pārziemot," tā dārzniecības "Neslinko" saimniece Elga Bražūne.

Ieteicams atstāt tikai pāris virzas stādu, kuros sapulcēsies baltblusiņas, kas uz rudens pusi sanākušas siltumnīcā un sevišķi daudz savairojušās. Kad kaitēkles uz virzas pamanītas, nomiglo ar kādu insekticīdu. 

Zaļā dzīvesveida piekritējiem derēs līdzeklis Nīmazals. Siltumnīcas plēvi no iekšpuses nomazgā, tam izmantojot kādu neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam plēvi noskalo ar ūdens strūklu.

Spēcīgas iedarbības trauku mazgāšanas līdzekļus, kuriem ar vienu pili var trauku kalnus nomazgāt, dārzniece saimniecībā nelieto.

