42. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienā (13.10.) novāc dāliju, gladiolu un citu puķu sīpolus un gumus. Stāda narcises un citas pavasara sīpolpuķes.
- Lapu dienā (14., 15.10.) laista augus. Stāda kokus un krūmus, dekoratīvās stiebrzāles no konteineriem.
- Augļu dienās (16., 17., 18.10.) stāda augļu kokus. Novāc vēlos augļus un ogas. Sakārto pašu vāktās sēklas.
- Sakņu dienā (19.10.) novāc vēlos sakņaugus. Apstrādā un mēslo augsni. Sakārto un veido no jauna komposta kaudzes. Stāda kokus, ziemas ķiplokus un sīpolus.
Pārdomas
Kadiķu zari izsenis izmantoti kvēpināšanai, lai attīrītu gaisu telpās, kur atrodas slimnieks vai uzturējušies svešinieki. Tam nav tikai ezoteriska vai simboliska nozīme. Kadiķu dūmi iznīcina gaisā esošos mikroorganismus. Ar degošiem paegļa zariem ieteicams izsvēpēt arī sakņu un augļu glabātuves, pirms tajās tiek likta jaunā raža. Par ļaunu nenāks arī kāpostu skābēšanai un gaļas sālīšanai paredzēto trauku apstrāde. Ugunsdrošība gan jāievēro, un, telpas kvēpinot, jārēķinās, ka uz šo procesu var reaģēt dūmu detektori. Galvenais – neizbiedēt kaimiņus, lai neizsauc ugunsdzēsējus un nesanāk nepatikšanas par viltus izsaukumu un dienestu maldināšanu. Paegļu čiekurogas satur daudz cukuru un labi rūgst, tāpēc derīgas arī alkoholisko dzērienu gatavošanai. Aptuvenas receptes var atrast pat ārstniecības augu grāmatās. Interneta vietnēs droši vien ir pat detalizēti aprakstīta kāda džina gatavošanas recepte. Ogu droši vien tam vajag daudz. Ar zāļu tiesai un garšvielu vajadzībai salasīto nepietiks.
Oktobris
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu