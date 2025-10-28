Sarkanajai paprikai ir vissaldākā garša, tikmēr dzeltenajai vidēji salda, bet zaļajai paprikai neitrālāka garša ar nelielu rūgtumiņu.
Sastāvdaļas
- 8 sarkanās paprikas
- 2 ķiploka daiviņas
- 60 ml olīveļļas
- 2 ēdamkarotes sarkanvīna etiķa
- 2 ēdamkarotes sasmalcināta majorāna
- sāls pēc garšas
Pagatavošana
Dziļā cepešpannā saliek paprikas, cep 15 minūtes, ik pa laikam apgrozot, līdz miziņa apdegusi un burbuļaina.
Paprikas pārliek lielā bļodā, pārklāj pārtikas plēvi un ļauj atdzist 15 minūtes. Paprikām novelk miziņu un izgriež sēklotni.
Sagriež aptuveni 5 cm platās strēmelēs, tās liek lielā bļodā. Sīki sasmalcina ķiploka daiviņas un liek bļodā. Pievieno 1 ēdamkaroti majorāna. Pārlej olīveļļu, etiķi, pieber sāli pēc garšas.
Atstāj uz 20 minūtēm, var arī ilgāk (līdz pat 4 stundām), lai garšas savelkas.
Pirms pasniegšanas paprikas nogaršo. Ja nepieciešams, pievieno vēl etiķi un/vai sāli. Pārkaisa atlikušo majorānu.
Der zināt!
- Paprika ir ļoti veselīgs dārzenis. To lietojot uzturā, organismu var bagātināt ar dažādiem vitamīniem un minerālvielām. Paprika ir īpaši bagāta ar C vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu un uzlabo ādas veselību.
- Sarkanā paprika ir bagāta ar beta-karotīnu (A vitamīns), tas darbojas kā spēcīgs antioksidants, jo aizsargā šūnas no bojājumiem.
- Paprikā ir maz kaloriju (20–30 kcal 100 gramos), tāpēc šis dārzenis ir lieliska izvēle, ja domājat par veselīgu svaru. Īpaši bagāts ar šķiedrvielām, kas uzlabo gremošanu.
- Šie dārzeņi bagāti arī ar magniju, kas atbalsta muskuļu un nervu sistēmas darbību, un tikpat svarīgo kāliju, kas svarīgs sirds veselībai.
- Ar savām patīkamajām garšas niansēm ir lielisks sabiedrotais dažādos ēdienos.