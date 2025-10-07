Vēlos uzzināt permakultūras lietošanas principus dārzkopībā. Jautā Iveta A. Konsultē "Dainas dārznieku skolas" dibinātāja un permakultūras saimniecības vadītāja Marta Zvejsalniece. 

Permakultūras metodes ir plašs skatījums uz to, kā veidot veselīgas attiecības ar dabu un sabiedrību. No angļu valodas tulkojot permanent culture/agriculture, tas nozīmē “pastāvīga/ilgstoša kultūra/lauksaimniecība”, pēc būtības – ilgtspējīga saimniekošana.

Dainas dārznieku skolas dibinātāja un permakultūras saimniecības vadītāja Marta Zvejsalniece skaidro, ka permakultūra nav tikai dārzs, tas ir dzīvesveids, kurā no patērētāja cilvēks kļūst par atbildīgu un pašpietiekamu mājražotāju. “Tas nozīmē, ka mēs ne tikai ņemam no dārza un dabas, bet arī dodam atpakaļ, nodrošinot nepārtrauktu auglības ciklu. Izpētot permakultūras stratēģijas, jābūt gatavam iemācīties skatīties uz lietām no cita skatpunkta un arī praktiski iesaistīties mijiedarbībā ar vidi.”

