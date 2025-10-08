Vai, pārceļoties uz dzīvi ārpus Latvijas, var turpināt saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda? Vai par to jāinformē fonds? Jautā Sandra G.

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) likumu iesniedzējam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no fonda, ja iesniedzējam un bērnam ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods un deklarēta dzīvesvieta, informē UGF administrācijā.

Ja vecāks, kurš saņem uzturlīdzekļus no UGF, ir pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, viņam ir pienākums triju mēnešu laikā paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstī. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē