Veco augļu koku šķirņu ir ļoti daudz, tāpēc aprakstīšu tikai tās, kuras vēl tagad aug vai ir augušas manā dārzā. 

Plūmes

‘Latvijas dzeltenā olplūme’

Patsakņu plūme, bet jāseko, lai patsakņi būtu ņemti no ražīgiem kloniem, nezināmas izcelsmes var būt mazražīgi. Izplatīta bija visā Latvijā. Laba ziemcietība, ar stāvu piramidālu vainagu, kas, sākot bagātīgi ražot, kļūst platāks. Šķirne pašneauglīga, labākie apputeksnētāji ‘Nansi mirabele’, ‘Ulenas renklode’, ‘Kurzemes būka’. Pilnās ražas periodā no koka var novākt pat līdz 80 kg plūmju. Plūmes vidēja lieluma (ap 26 g), bet var sasniegt pat 40 g. Ienākas augusta beigās/septembra sākumā. Nogatavojušās viegli birst. Auglis olveida formas ar nelielu pagarinājumu pie kāta. Miza dzeltena līdz zaļgandzeltena, ar baltu apsarmi. 

 

