Gribu sasegt rozes, lai neizsalst kā pērn, bet tās vēl ir zaļas. Ko darīt? Jautā Velga A.

– Laika apstākļu ietekmē rozes patlaban vēl aktīvi dzīvo, zaļo un pat dzen pumpurus, dzinumi nav nobrieduši, un tas nav labi ziemošanai, – stāsta Nacionālā botāniskā dārza rožu pārzinātāja Ilma Nereta.

Lai rozes sagatavotu ziemai, patlaban apmēram par trešdaļu (poliantrozēm aptuveni puse) jāapgriež jaunie dzinumi. Agrāk to darīt nebija vēlams, jo garajā rudenī turpina veidoties jauni dzinumi. Augus pamatīgāk apgriež pavasarī.

