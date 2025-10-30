Sātīgi plācenīši, kuriem krēmsiers piešķirs īpaši maigu garšu.
Sastāvdaļas
- 500 g biezpiena
- 200 g krēmsiera
- 3 olas
- 3 ēdamkarotes kviešu miltu
- 3 ēdamkarotes mannas
- 3 ēdamkarotes skābā krējuma
- 2-3 ēdamkarotes cukura
- pustējkarote cepamā pulvera
- 1 citrona sula un miziņa
- šķipsniņa sāls
Pagatavošana
Gatavo mīklu: bļodā sakuļ olas ar cukuru, pievieno pārējās sastāvdaļas un samaisa. Ar ūdenī samitrinātu ēdamkaroti masu liek miltos un apviļā, veidojot plācenīša formu.
Liek pannā uzkarsētā eļļā atstatus citu no cita un uz nelielas liesmas cep no abām pusēm.
Kad gatavi, liek uz virtuves papīra dvielīša, lai uzsūc lieko eļļu. Pasniedz ar skābo krējumu, medu, kļavu sīrupu vai ievārījumu.
