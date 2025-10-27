Ja vēlos pārdot zemesgabalu ar šķūni un garāžu uz tā par summu līdz 10 000 eiro, vai būs jāmaksā nodoklis un cik procentu? Māja ir uz cita man piederoša zemesgabala. Jautā Arkādijs Vidzemē.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) informē – pārdodot nekustamo īpašumu, no ienākuma jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja vien konkrētajā situācijā nav piemērojams kāds no likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli paredzētajiem nodokļa atbrīvojumiem. 

Likumā tādi paredzēti vairāki.

Viens no tiem, kas, iespējams, ir attiecināms uz šo gadījumu, – ja tiek gūts ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas (pārdošanas).

