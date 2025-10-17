Eleganta un smaržīga kūka no konditores Rūtas Strautnieces recepšu krājuma.
Sastāvdaļas
Panna: 38 x 24 cm (var būt arī lielāka)
- 150 g kviešu miltu
- 180 g brūnā cukura
- 135 g olīveļļas
- 3 olas
- 1ēdamkarote kanēļa
- šķipsniņa muskatrieksta
- 2 tējkarotes cepamā pulvera
- 400 g rīvētu burkānu
- 300 g krēmsiera
- 180 g biezpiena
- 90 g sviesta
- 90 g pūdercukura
- 10 g vaniļas cukura
- 150 g svaigu ogu pēc izvēles
Pagatavošana
Biskvīta mīklai bļodā liek olas un brūno cukuru. Ar mikseri sakuļ līdz gaisīgai, gaišai konsistencei. Pievieno eļļu, miltus, muskatriekstu, kanēli un cepamo pulveri. Visu sakuļ līdz viendabīgai masai. Iemaisa uz smalkas rīves sarīvētus burkānus.Pannā ieklāj cepampapīru tā, lai tas noklāj arī pannas malas. Mīklu lej pannā un izlīdzina. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 15 minūtes.
Tikmēr pagatavo krēmu: bļodā liek biezpienu, krēmsieru, pūdercukuru un vaniļas cukuru. Ūdens peldē izkausē sviestu, pārlej bļodas saturam, tad ar blenderi kuļ, līdz iegūta viendabīga, krēmīga masa. Ievieto ledusskapī. Zemenes (vai citas ogas pēc izvēles) sagriež gabaliņos.Kad biskvīts izņemts no krāsns, satver aiz cepampapīra maliņām un uzmanīgi izceļ no pannas, uz galda sarullē, nenoņemot no cepampapīra.
Tiklīdz biskvīts atdzisis, to uzmanīgi attin un virsmu noklāj ar krēmu, 2 cm no malas atstājot nenoklātus. Uz vienas biskvīta malas kārto zemenes aptuveni 3 cm biezumā (kad rulete tiks satīta, zemenes nonāks tās viducī).Ruleti dekorē ar svaigām ogām un pārkaisa pūdercukuru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem