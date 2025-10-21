Šis ir ļoti vienkāršs variants, kā ātri,garšīgi un veselīgi pagatavot vistas fileju.
Sastāvdaļas
- Vistas fileja (paliela izmēra) – 2 gab.
- Tomāti (vidēji – lieli) – 2 gab.
- Siers (labi kūstošs) – 100 – 200 grami
- Sāls, pipari, garšvielas, zaļumi – pēc izvēles
Pagatavošana:
Uzsilda cepeškrāsni līdz 200 grādu karstumam. Nomazgā siltā ūdenī vistas fileju, mazliet nosusina uz papīra dvieļa un ieberzē ar garšvielām (sāls, pipari, vistas garšviela u.c.). Iegriež virspusē vertikālas līnijas, ne līdz filejas apakšai – tā, lai apakšpusē filejas gabaliņš ir vesels.
Plānās šķēlītēs sagriež tomātus un sieru. Katru no tiem ieliek filejas griezuma vietās.
Sakārto filejas uz cepempapīra un liek cepties cepeškrāsnī . Cept aptuveni 20 – 30 minūtes, līdz fileja kļūst zeltaini brūna.
Pasniedz kopā ar piedevām vai bez un pārkaisa ar sagrauzdētiem šķiņķa gabaliņiem vai svaigi sagrieztiem zaļumiem pēc izvēles.