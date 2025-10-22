Daudzveidīgs un interesants ir arī šīs nedēļas pasākumu klāsts - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
22. oktobrī 17:30 Ludzas kultūras namā norisināsies koncerts Rudens smaids poēzijā un mūzikā. Piedalīsies dzejnieki Tamāra Dorofejeva, Lilija Voronova un Staņislavs Volodjko, dziedās Žanna Sļadzevska.
24. un 25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – Rīgas Grāmatu svētki. Paredzēts plašs jaunāko grāmatu piedāvājums par izdevēju cenām, radošās darbnīcas, grāmatu maiņas punkts, lasījumi, sarunas, tikšanās ar autoriem un daudz citu notikumu. Darba laiks: 24. oktobrī 10–20, 25. oktobrī 11–18.
24. oktobrī 16:00 Krāslavas novada muzejā tekstilmākslinieču Evitas Jagžas, Kristīnes Lipkovas, Gunas Stikānes un Sandras Vigules kopizstādes Līvānu pavedieni atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. decembrim.
25. oktobrī vairāk nekā 50 pilīs un muižās norisināsies ikgadējais Leģendu nakts pasākums. Atzīmējot Latvijas Piļu un muižu asociācijas 25. jubileju, šāgada tēma ir Dzīres. Pasākuma apmeklētāji varēs baudīt kultūras iestāžu darbinieku un piesaistīto ēdinātāju kulinārijas meistardarbus, kā arī doties ekskursijās, aplūkot izstādes un ekspozīcijas, apmeklēt koncertus, iejusties pils vai muižas zelta laikos. Ar norises vietu sarakstu, pasākuma programmām, apmeklējuma kārtību, maltīšu baudīšanas un galdiņu rezervācijas nosacījumiem un maksu var iepazīties Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājaslapā: www.pilis.lv.
25. oktobrī 12:00 Carnikavas tautas namāOzolaine tautas lietišķās mākslas studijas Auseklītis 60 gadu jubilejas izstādes atklāšana. Ieeja bez maksas. Izstāde apskatāma līdz 21. novembrim.
25. oktobrī 13:00 Kauguru kultūras namā komponista Viktora Pizāna autorvakars. Piedalās vokālie ansambļi no Jūrmalas, Baložiem, Jaunolaines, Rīgas, Ulbrokas, kā arī Latvijas Nacionālas operas un baleta solists Guntars Ruņģis. Ieeja bez maksas.
25. oktobrī 15:00 Burtnieku kultūras centrā līnijdejotāju saiets – koncerts Rudens sagriež lapas dejā… Ieeja 3 EUR.
25. oktobrī 18:00 Limbažu novada Pociema kultūras namā pūtēju orķestra Pociems 65 gadu jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas.
25. oktobrī 19:00 Vecumnieku tautas namā amatiermākslas sezonas atklāšanas koncerts Pūt, vējiņi pāri laikam. Ieeja bez maksas.
26. oktobrī 11–16 Āgenskalna tirgū Rīgā modes un dizaina preču andele TURBO vintage.
Līdz 26. oktobrim Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē apskatāma izstāde Latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē. Dievturībai – 100.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem