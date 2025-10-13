Imunitāte ir sarežģīta bioloģisko mehānismu sistēma, kas spēj atpazīt svešos mikroorganismus un pasargāt no tiem. Svešie ienadnieki var būt ārējia - baktērijas, vīrusi un sēnītes, un iekšējie - bojātas vai audzēju šūnas. Katram cilvēkam imunitāte ir individuāla, to ietekmē gan ģenētika, gan pārslimotās slimības. Uz svarīgākajiem jautājumiem par imunitāti atbild klīniskais imunologs Lauris Līcītis.

1. Ko īsti nozīmē stiprināt imunitāti?

Pirmkārt, tas nozīmē, ka tiek stimulētas noteiktas imūnās sistēmas šūnas, kas atbild par aizsargreakciju, gan veidojot antivielas, gan stimulējot tās šūnas, kas iznīcina baktērijas un vīrusus. Otrkārt, iedarbība notiek uz pašu slimības ierosinātāju, to novājinot vai padarot antivielu uzņēmīgu. Stiprināt imunitāti – to nevar darīt bezbēdīgi.

2. Vai slimošanas biežums nosaka, cik stipra ir mana imunitāte?

Tas ir ļoti subjektīvs pieņēmums. Klasiski imunologa praksē, kad atnāk pacients un saka, ka viņam ir slikta imunitāte, es jautāju, kāpēc viņš tā domā? Atbilde – es bieži slimoju, tikko atveseļojos, tā no jauna saslimstu.   

