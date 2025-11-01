No vācu kataloga man atsūtīja ģimenes bumbieri. Kur to turēt ziemā? Varbūt var vēl stādīt dārzā?Jautā Rūta Viesītē.

Tā kā bumbiere nāk no Rietumiem, drošāk to stādīt pavasarī. Tikai ziemcietīgas bumbieru šķirnes var stādīt rudenī (oktobrī). 

Augļkopis Andris Dišlers iesaka kociņu ieziemot, slīpi pierokot zemē izraktā grāvītī. Pierakumu nevar veidot slapjā vietā, kur ziemā krājas kūstošie sniega ūdeņi. 

