Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
8. oktobris – Jan Metāla Zirgs (Uguns) pārbauda jebkuru, kas sadomājis ar viņu doties ceļā. Klausīs tikai izcilus sava aroda pratējus.
29. oktobris – Iņ Metāla Kaza(Zeme) nemīl darīt neko lieku. Ja ar kādu satiekas, tad viss tikai lietas labā. Šā tā tērēt laiku nav viņas dabā. Saplāno precīzi dienu.
30. oktobris – Jan Ūdens Pērtiķim (Metāls) bailes darīt un bailes neizdarīt. Dažreiz var savērpt tādu darbības imitāciju virpuli, ka nevar saprast – darbs izdarīts vai nav.
31. oktobris – Iņ Ūdens Gailis (Metāls) stāv apjukušo vidū un atbalstoši vaicā – varbūt gribi par to parunāt? Jautā un risini, ja attiecībās kaut kas sācis buksēt.
1. novembris – Jan Koka Suns (Zeme) aizrāvies ar jaunu projektu, taču labi saprot, ka vispirms jāsakārto vecās lietas. Neko darīt – jāpārbauda vecie pamati, pirms iesāk kaut ko jaunu celt.
2. novembris – Iņ Koka Cūkas (Ūdens) mīlīgā apsviedība ļauj sarunāt izdevīgus, tālejoši labus līgumus, izdevīgi apbraukāt pasauli un šo to iegūt par baltu velti. Nesēdi mājās!
3. novembris – Jan Uguns Žurka (Ūdens) ir emocionāla un ļoti motivējoša kādam jaunam sākumam. Roc informāciju, cel gaismā, izpēti, ieslēdzot intuīciju, kas šodien strādā par visiem simt procentiem.
