Pikanti un gardi salātiņi, īpaši labi garšos ar jasmīnu rīsiem.
Sastāvdaļas
- 2 ēdamkarotes zemesriekstu eļļas
- 1 sarkanais sīpols
- 1 sarkanā paprika
- 2 selerijas kāti
- 350 g šampinjonu
- 120 g ķirštomātiņu
- 250 g saldskābas tomātu mērces
- 2 tējkarotes sojas mērces
- jasmīnu rīsi
- sīpollociņi
Pagatavošana
Sarkano sīpolu sagriež plānās daiviņās, seleriju plānās šķēlēs, iztīrītu papriku – mazos gabaliņos. Ķirštomātus un šampinjonus pārgriež uz pusēm. Pannā uzkarsē eļļu, ieber sīpolus un cep 1 minūti. Pieliek seleriju un papriku un arī cep 1 minūti.
Pievieno sēnes un maisot cep 2 minūtes. Pievieno saldskābo un sojas mērci un maisot karsē 2 minūtes. Pieliek tomātus un rūpīgi samaisa.
Pasniedz karstus ar tvaicētiem jasmīnu rīsiem un lociņiem.
