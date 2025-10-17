Saaukstēšanās ir akūta respiratora infekcijas slimība, ko izraisa vīruss. To ir svarīgi atcerēties, jo vīruss nav tas pats, kas baktērija, un tas būtiski ietekmē ārstēšanu – tas, kas iedarbojas uz baktērijām, neiedarbojas uz vīrusiem. 

Saaukstēšanās ir akūta respiratora infekcijas slimība, ko izraisa vīruss. To ir svarīgi atcerēties, jo vīruss nav tas pats, kas baktērija, un tas būtiski ietekmē ārstēšanu – tas, kas iedarbojas uz baktērijām, neiedarbojas uz vīrusiem. 

Kas ir vīruss

Vīrusu ir ļoti daudz, un tie ir dažādi, bet visus vieno tas, ka tie nav īsti organismi. Vienkāršoti sakot, tie ir kā ļoti sīkas proteīnu kapsulas, kuru iekšpusē atrodas ģenētiskais materiāls DNS (dezoksiribonukleīnskābes) vai RNS (ribonukleīnskābes) veidā. Vīrusi nespēj vairoties patstāvīgi, šim nolūkam tiem nepieciešamas dzīvas šūnas. 

Vīruss inficē šūnu, tajā ievadot savu ģenētisko materiālu, kas integrējas šūnas ģenētiskajā materiālā, un šūna, neko nenojaušot, saražo vīrusam nepieciešamās detaļas, patērējot savus resursus. No jaunajām detaļām izveidojas jauni vīrusi, kas pamet šūnu, un viss process atkārtojas no jauna. Atkarībā no vīrusa tipa tas var pamest šūnu, vai nu nopumpurojoties no tās, vai arī sagraujot šūnu no iekšpuses, kā rezultātā tā aiziet bojā. 

Kad imunitāte sarosās

To, ko mēs saucam par saaukstēšanos, visbiežāk izraisa rinovīruss (no grieķu rhinos –“deguns”). Slimam cilvēkam šķaudot, klepojot vai runājot, līdz ar sīkiem pilieniņiem vīruss nonāk gaisā, un kāds cits cilvēks to ieelpo. Tas iekļūst organismā caur deguna, mutes vai acu gļotādu. 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē