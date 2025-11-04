Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.

Reklāma

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.

Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.

4. novembris – Iņ Uguns Vērsis (Zeme) kā tumsā tālu pa­manāma gaismiņa māk uz­taustīt īsto risinājumu jauna­jam projektam, atrast virzienu, kurp doties turpmāk.

5. novembris – Jan Zemes Tīģeris (Koks) gatavs strauji lēkt, bet atrodas problēmas, kas jā­atrisina. Cilvēki var būt neie­cietīgi un asi atbildēt.

6. novembris – Iņ Zemes Trusis (Koks), apjaušot kādu pro­blēmu, sākumā uztver to ļoti emocionāli, taču, radoši pado­mājot un sākot rīkoties, visu māk atrisināt.

7. novembris – Jan Metāla Pūķis (Zeme) lido pāri robežām un tikai lielās ar visu, ko jau pats izdarījis, un grandioza­jiem nākotnes nodomiem. Ne­ieslogi būrī radošās idejas.

8. novembris – Iņ Metāla Čūska (Uguns) grib visu izdarīt ļoti kvalitatīvi, tāpēc var šķist, ka viss notiek pārāk lēni. Nebrī­nies, ja kāds piekasās par sīku­miem un liek darbu pārtaisīt.

9. novembris – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) ļoti uzstājīgi ak­tualizē informāciju par saviem plāniem. Izmanto savā labā viņa pārliecinošos runu plū­dus, taču neiekulies krāpnieku nagos.

10. novembris – Iņ Ūdens Kaza (Zeme) labprāt pabizos pa bo­dēm, meklējot kaut ko intere­santu. Tik aizrautīgi lēkājot pa peļķēm, labāk nodrošināties ar ūdensnecaurlaidīgiem apa­viem un lietussargu.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 