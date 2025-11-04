Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
4. novembris – Iņ Uguns Vērsis (Zeme) kā tumsā tālu pamanāma gaismiņa māk uztaustīt īsto risinājumu jaunajam projektam, atrast virzienu, kurp doties turpmāk.
5. novembris – Jan Zemes Tīģeris (Koks) gatavs strauji lēkt, bet atrodas problēmas, kas jāatrisina. Cilvēki var būt neiecietīgi un asi atbildēt.
6. novembris – Iņ Zemes Trusis (Koks), apjaušot kādu problēmu, sākumā uztver to ļoti emocionāli, taču, radoši padomājot un sākot rīkoties, visu māk atrisināt.
7. novembris – Jan Metāla Pūķis (Zeme) lido pāri robežām un tikai lielās ar visu, ko jau pats izdarījis, un grandiozajiem nākotnes nodomiem. Neieslogi būrī radošās idejas.
8. novembris – Iņ Metāla Čūska (Uguns) grib visu izdarīt ļoti kvalitatīvi, tāpēc var šķist, ka viss notiek pārāk lēni. Nebrīnies, ja kāds piekasās par sīkumiem un liek darbu pārtaisīt.
9. novembris – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) ļoti uzstājīgi aktualizē informāciju par saviem plāniem. Izmanto savā labā viņa pārliecinošos runu plūdus, taču neiekulies krāpnieku nagos.
10. novembris – Iņ Ūdens Kaza (Zeme) labprāt pabizos pa bodēm, meklējot kaut ko interesantu. Tik aizrautīgi lēkājot pa peļķēm, labāk nodrošināties ar ūdensnecaurlaidīgiem apaviem un lietussargu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem