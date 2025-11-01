Vai ir selekcionētas rozes, kurām vispār nav ērkšķu? Jautā Marta Pierīgā.
Lai gan mēdz teikt, ka nav rožu bez ērkšķiem, iegūts ne mazums šķirņu, kam to ir stipri mazāk. Amerikā selekcionāri nemitīgi veic hibridizāciju, lai iegūtu rozes pavisam bez tiem.
Vecākā šķirne gandrīz bez ērkšķiem ir ‘Zephirine Drouhin’, reģistrēta 1868. gadā. Tā ir zema stīgotājroze ar pildītiem, smaržīgiem tumši rozā ziediem, to mēdz audzēt arī kā krūmu.
Ir izveidotas vairākas bezērkšķu tējhibrīdrozes, piemēram, ‘Smooth Angel’ (ap 1 m augsta, ar smaržīgiem krēmkrāsas ziediem), ‘Smooth Lady’ (1,2 m augsta, ar rozā ziediem), ‘Smooth Prince’ (ar ķiršsarkaniem), ‘Smooth Velvet’ (tumšsarkaniem), ‘Sophie’s Perpetual’ (ar bordo sarkaniem, nelieliem ziediem).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem