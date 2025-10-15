Pirms gadiem šķīrām laulību un vienojāmies, ka bērnu uzturēšu es, jo biju ļoti labi situēta un vēlējos no viņa pilnībā norobežoties. Tagad situācija ir mainījusies un uzturlīdzekļi būtu ļoti nepieciešami. Vai vēl ir iespēja pieprasīt uzturlīdzekļus? Jautā Katrīna Zemgalē.

"Abu vecāku pienā­kums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bēr­nu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats spēj sevi apgādāt. Bērnam pienākas uzturlīdzek­ļi no abiem vecākiem. Ja laulību šķīris notārs, domāju, ne­var būt vienošanās par to, ka vīrs nemaksā uzturlīdzekļus,” pauž zvērināta notāre Inese Moroza.

Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un viņiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un laulātie ir noslēguši rakstveida vienošanos par ko­pīgā nepilngadīgā bērna aiz­gādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un ko­pīgās mantas sadali. 

