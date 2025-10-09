Ik mēnesi pulcējoties redakcijas sapulcēs un plānojot darbus nākamajam mēnesim, katrs no mums ierodas ar savu gardumu. Vislabākie ir tie, kuri pašu gatavoti. Dažkārt tie ir arī dažādi kulinārie eksperimenti, kā arī uzlabotas receptes. Tāpēc ik pa laikam ar saviem kulinārajiem atklājumiem dalāmies žurnāla lappusēs.
Ir sākusies žurnāla abonēšana nākamajam gadam. Tā kā daudzi lasītāji sūkstījās par to, ka nevar pasūtīt žurnāla Praktiskais Latvietis speciālzdevumus, ar prieku paziņojam, ka tagad jūs to varat izdarīt.
Lai žurnāls būtu jūsu padomdevējs arī nākamgad, neaizmirstiet to abonēt, jo tikai tā jūs nepalaidīsiet garām nevienu žurnāla numuru!
Sandra Ruska, galvenā redaktore
Ābeļlapu tēja
Šis manā dārzā nav ābolu gads, nav tik bagātīgs, lai ar āboliem mielotos pārpārēm un gatavotu no tiem dažādus našķus un krājumus ziemai. Taču tradicionālais ābolu ievārījums no antonovkām un brūklenēm gan sanāca. Bet kura gruntīga saimniece gan to nemāk uzmeistarot!?
Lai nu kā būtu ar āboliem, toties ābeļu lapas manā dārzā ir pulka. Tā kā liela auguma ābelēm tika pazemināts vainags, katru gadu vasarā tiek turpināts veidot seno kundžu jauno sasuku. Tad nu lapu ir pārpārēm. Jau otro gadu fermentēju ābeļu lapas, lai pēcāk baudītu gardu tēju. Teiksiet – kas gan tur var sanākt gards? Nav tiesa!
Rīkojos šādi: no nogrieztiem zariem salasu lapas bez bojājumiem un cieši sastūķēju katlā. Vislabāk sanāk, ja liek cepešpīlē, jo smagais čuguna vāks labi piespiež un sablietē lapas.
Trauku ar lapām uz pāris dienām lieku 45–55 grādu siltumā. Esmu likusi gan pirtī, gan cepeškrāsnī. Lapas nedrīkst piedegt, jo tad tēja būs rūgta. Galarezultātā, noceļot vāku, no katla jāplūst žāvētu ābolu aromātam un visām lapām jābūt brūnām, nevis zaļām. Lapas ir miklas, un tās var viegli satīt rullītī un ar nazi sagriezt strēmelēs ērtākai tējas lietošanai, taču var arī veselas likt kaltēties ēnainā un labi vēdināmā vietā. Kad lapas labi izžuvušas, tās saliek traukā un cieši aizver, lai nezustu aromāts.
