Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
7. oktobris – Iņ Zemes Gailis (Metāls) uziet kaut ko negaidī-tu, ko visi sen jau aizmirsuši. Skati visu no cita redzesleņķa, no pretējās pozīcijas, ieklausies pretējās puses viedoklī!
8. oktobris – Jan Metāla Suns (Zeme) neko modernu neat-zīst. Labas tikai vecās vērtības, senču tradīcijas. Viņa stils ir un paliek konservatīvs. Grūti pārliecināt ieviest kaut ko jaunu.
9. oktobris – Iņ Metāla Cūka (Ūdens) puiciski aizlaižas no vi-siem saviem pienākumiem. Negaidīti prieka brīži, azartiski un draiski, kaut zināms, ka vakarā būs sukas tik un tā.
10. oktobris – Jan Ūdens Žurka (Ūdens) neafišē ne savus grēci-ņus, ne panākumus. Dziļi jārok vienatnē, lai pareizo informāciju šodien uzietu un ziņu plūdos sameklētu.
11. oktobris – Iņ Ūdens Vērsis (Zeme), tehnisko problēmu meistars, šodien ar jautājumiem var nomocīt mākslīgo intelektu tā, ka internets var uzkārties. Izziņas diena. Jautā – viņš sameklēs atbildi.
12. oktobris – Jan Koka Tīģera (Koks) enerģiskais lēciens jaunajā un nezināmajā ir elpu aizraujošs. Nepaliec mājās, izzini, ieraugi, priecājies, izbaudi! Šodiena pārsteigs un apburs.
13. oktobris – Iņ Koka Trusis (Koks) aizvien grib kaut ko jaunu, nekautrējas doties nezināmajā. Viņš ir tik pūkaini mīlīgs, ka neviens nevarēs atteikt palīdzību, ja būs vajadzīgs.
