Kā pareizi iestādīt krūmrozes? Jautā Sanda M. Konsultē rožu audzētāja un kolekcijas dārza "Rozītes" saimniece Daila Trubiņa.

Krūmrozēm raksturīgi spēcīgi augoši, līdz pat diviem metriem augsti krūmi ar taisniem, vertikāli augošiem, noturīgiem dzinumiem, dažām šķirnēm arī nedaudz noliektiem. Ziedi var būt dažāda lieluma un formas. Tie veidojas uz šāgada un iepriekšējo gadu dzinumiem.

Krūmrožu stādīšana būtiski neatšķiras no citām rozēm, vienīgi starp augiem jāievēro lielāks – vismaz 70 cm – attālums.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē