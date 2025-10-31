Rudens ir kā radīts krāsu terapijai pirtī, jo, kā zināms, katrai krāsai ir sava enerģētika un vibrācijas, kas vēl vairāk pastiprinās, ja krāsa ir dabīga, no dabas elementiem iegūta. Krāsu iedarbību savijot ar koku enerģētiku, var veidot brīnišķīgus rituālus, jo enerģētiku arī var sajust, ja uz krāsu neskatās (pirtī parasti ir tumšs un acis aizvērtas, lai vairāk varētu iedziļināties savā iekšējā pasaulē).

Kad laukus sāk apstaigāt salnas, fantastiski iekrāsojas koku lapas. Tās var izmantot gan pirtsslotu krāsainībai, gan pirts paklāja veidošanai. Starp kokiem, kurus rudenī vēl var izmantot pirtiņā svaigajās slotās, būs lazdu jaunie dzinumi, apses dzinumi, kuriem pirmās lapas vispār nelīdzinās apses lapām, ievu dzinumi, ja tās bijušas noļautas vasarā, dažādu kārklu, vītolu dzinumi un, protams, kļava visā savā krāšņumā. Līdz oktobra vidum vietām var atrast arī zaļus ozoliņus, bērziņus. 

Skaisti izskatās krāsainās etiķkoku un valriekstkoku lapas. Tās gan nebūs peramās slotas, bet vēdināmās vai arī zem vai uz galvas liekamas.

